"حماس" تنعي الشهيد شجاعية وتؤكد استمرار المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قيس عماد شجاعية (23 عامًا) من قرية دير جرير، الذي ارتقى الليلة الماضية أثناء تنفيذ عملية فدائية ضد مستوطنة "بيت إيل" (الإسرائيلي) برام الله.

وقالت "حماس" في بيان وصل الرسالة، السبت، "إننا إذ نزف شهيدنا المقدام، ونستذكر مشاركته المشرفة وقتاله العنيد في مختلف المواجهات مع الاحتلال، لنؤكد للاحتلال أن أبطال القسام والمقاومة سيلاحقونه في الجبال والوديان وكل بقاع فلسطين المحتلة، وإن تدنيسه للمسجد الأقصى لن يبقى دون عقاب".

وأكدت أن رسالة شهداء المقاومة اليوم في رام الله وجنين، ورسالة المقاومة التي عبّرت عنها الغرفة المشتركة في غزة لكل أبناء شعبنا أن هبّوا للدفاع عن الأقصى، "وعلى كل مَن يحمل السلاح أن يوجهه نحو العدو الصهيوني، ولتتكلم البنادق الشريفة، ولتفعّل كل الوسائل الشعبية والعسكرية لكبح العدوان والانتصار للقدس والأقصى".

واستشهد، مساء الجمعة، الشاب قيس شجاعية من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.