الطبيب أبو التين ..الابن الوحيد المقاوم والشهيد 

بالأمس شيعت جنين طبيبها، كان على رأس عمله ، وتدفقت دماءه على بوابة المستشفى، لكنه في الحقيقة التي لا يعرفها عنه الكثيرين كان مقاوما أيضا، يحمل سلاحا، فالطبيب هنا مقاوم، والمهندس، والمعلم كذلك، وعلى كل أرض محتلة شعب كامل مقاوم.

قتل الاحتلال الطبيب عبد الله أبو التين وهو يقف أمام المستشفى الذي يعمل به، يعرف وجهته، ووظيفته الصباحية، ثم عند الطلب يصبح ثائرا مقاوما، يتصدى لكل من دخل المخيم .

كتائب شهداء الأقصى زفت طبيبها عبد الله الأحمد أبو التين، مدير عام وحدة الإجازة والتراخيص في وزارة الصحة، وقالت أنه أحد مقاوميها في المخيم، دون أن يكون هناك أي أهمية لرواية المجتمع الدولي، الذي يريد منا أن نموت بصمت وهو يتفرج.

كان يمتشق سلاحه في الليل، ثم في الصباح اخترقت عينه الرصاصة وهشمت دماغه .

قالت كتائب الشهداء أن أبو التين هو من أكبر الداعمين لوجستيا وماديا للعناصر المسلحة داخل جنين، أب لطفلين وابن وحيد، يعمل مع الطواقم الطبية، التي استهدفتها رشاشات الاحتلال وهي تمارس عملها، وقد أصيب اثنين من المسعفين الأول بإصابة في البطن والآخر بإصابة في القدم .

يقول أحد رفاقه في رثائه:" كنا نلجأ اله في أي قضية خلافية حكم بين المتخاصمين، أو لما كنا بدنا داعم النا تنظيمي مؤسسي لموقف، وأشهد الله انه قدها، تخيل انه ترك كل قصته الدرامية، ورحل، ودعس برجليه على كل الأعراف والتقاليد والفتاوي اللي قيدنا حالنا فيها، لأنه مزح الرجال جد، كان كل ما يستشهد حدا - على الاقل اللي حضرته- كان يجي علينا ويحكيلنا: - ولاد الناس بنقتلوا وانتوا قاعدين؟! ..

ويكمل:" كنت أشوف "د.عبدالله" متطرف في المواقف الوطنية، وسهل ووسطي في القضايا الخلافية الفلسطينية الداخلية، هو هيك، الموت موهوب في اختياراته وبعرف مين يختار، يمكن مواساتنا في انه بنحتسبه عن ربنا شهيدا "

ورصدت الطواقم الطبيه إضافة إلى أربعة شهداء 30 إصابة برصاص المستوطنين، هذا يعني أن الاحتلال بجنوده ومستوطنيه قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، والشهيد عبد الله الأحمد عضو لجنة الأقليم، وقد اختار شهادته بنفسه حينما قرر الاشتباك يدا بيد مع زملاءه في الكتائب.

أحد زملاء الطبيب عبد الله قال إنه من الأطباء النشيطين، في كل مواجهة يجب أن يكون على رأس عمله، وقد كان متوجها فعليا إلى عمله، و أصيب في البداية وهو يقف على مدخل المستشفى.

استهداف ممنهج للطبيب المقاوم المناضل، وقد أصبح كل فلسطيني في جنين مستهدف.