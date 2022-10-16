دغلس: أحداث الضفة كبحت عربدة المستوطنين

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن الهبة الشعبية وحالة المقاومة المتصاعدة؛ كبحت جماح عربدة المستوطنين شمال الضفة المحتلة.

وأضاف دغلس في تصريح صحفي لـ "الرسالة" أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، لكن ما يجري من تصدٍ ومقاومة لها دفع إلى تراجعها وخلق حالة خوف لدى المستوطنين الذين أصبحوا لا يتحركون إلا بحماية جيش الاحتلال.

وأوضح أن مشاريع الاحتلال الاستيطانية متواصلة بهدف سرقة الأرض وتهجير أصحابها الفلسطينيين، وإفشال هذا الأمر يتم بمراكمة وتصعيد المقاومة الشعبية.

وشهدت الضفة الغربية أسبوعاً حافلاً بالمقاومة والعمليات البطولية والمواجهات التي امتدت على نطاق واسع، واستشهد خلالها 8 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما قتل وأصيب عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين.