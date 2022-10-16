استقالة مدرب سادس في غزة

أعلن المدرب هاني المدهون استقالته من تدريب فريق المجمع الإسلامي بعد النتائج المتواضعة التي حققها الفريق في آخر 3 مباريات من دوري الدرجة الأولى.

وجاءت استقالة البلعاوي بعد استمرار خسارة الفريق في عدة مباريات جعلت الفريق يحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط من فوز يتيم وتعادل و4 هزائم.

ويعتبر المدهون سادس مدرب يستقيل منذ بداية الموسم الجديد، بعد إقالة عماد بارود من تدريب الأقصى، واستقالة رأفت خليفة من تدريب نماء، وبسام أبو الصادق من تدريب الشاطئ، واستقالة غسان البلعاوي من تدريب نماء، فيما استقال عماد هاشم من تدريب الصداقة في الممتازة.