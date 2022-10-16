صدمة كبرى .. نجم إنجلترا خارج مونديال قطر

تلقى المنتخب الإنجليزي صدمة كبرى، قبل نحو شهر من المشاركة في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وذلك بعد الكشف عن مدة غياب أحد نجومه البارزين.

وسينافس منتخب الأسود الثلاثة في المجموعة الثانية مع منتخبات إيران والولايات المتحدة وويلز.

وتعرض ريس جيمس، الظهير الأيمن الأساسي لتشيلسي والمنتخب الإنجليزي، لإصابة في الركبة، خلال فوز البلوز على ميلان في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال تشيلسي، في بيان رسمي، اليوم السبت "بعد إصابة الركبة التي تعرض لها ريس جيمس في مباراة ضد ميلان، تلقى اللاعب العلاج من القسم الطبي في تشيلسي، وزار أحد المتخصصين في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف البلوز "بعد التشاور بين جميع الأطراف، سيخضع جيمس الآن لبرنامج إعادة التأهيل، ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع".

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بات جيمس بشكل مؤكد خارج المونديال، ويحتاج إلى معجزة من أجل اللحاق بالبطولة.

وأوضحت أن كيران تريبير نجم نيوكاسل يونايتد، سيصبح الخيار الأول للمدير الفني لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت، في مركز الظهير الأيمن، في كأس العالم.