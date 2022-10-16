الاحتلال يفرج عن والدة المطارد عدي التميمي بشروط

أفرجت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، عن والدة المطارد عدي التميمي، الذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية حاجز شعفاط، بشرط الإبعاد والحبس المنزلي ودفع غرامة مالية.

وقالت عائلة التميمي إن محكمة الاحتلال قضت بالإفراج عن والدة عدي المعتقلة منذ يوم الأحد الماضي، بشرط الإبعاد عن مخيم شعفاط حتى نهاية الشهر الحالي، والحبس المنزلي حتى تاريخ 25/10.

كما قضت المحكمة بدفع كفالة مالية قيمتها 3 آلاف شيكل، مقابل الإفراج عن والدة عدي التميمي.

وفي السياق، مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف قاسم التميمي (20 عاما) شقيق عدي حتى يوم الخميس المقبل، وهو معتقل منذ يوم الأحد الماضي.

وتتهم قوات الاحتلال عدي التميمي بتنفيذ عملية استهدفت جنود الاحتلال على حاجز شعفاط في 8 أكتوبر الجاري، وأدت لمقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجراح حرجة.