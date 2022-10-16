مسيرة طلابية أمام منزل الشهيد القسامي قيس شجاعية 

انطلقت مسيرة طلابية، اليوم الأحد، أمام منزل الشهيد القسامي قيس شجاعية في بلدة دير جرير شرق برام الله.

وهتف الطلبة المشاركون في المسيرة بشعارات تمجد بالشهداء والمقاومة، وتشيد ببطولة الشهيد قيس شجاعية وعمليته الفدائية.

يذكر أن مئات المواطنين انطلقوا بمسيرة حاشدة، مساء أمس السبت، باتجاه منزل الشهيد القسامي قيس شجاعية.

واستشهد المجاهد القسامي قيس عماد شجاعية (23عاماً) مساء أمس الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله.

وأدت العملية البطولية لإصابة مستوطن بجروح داخل مستوطنة "بيت إيل" الجاثمة على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وعقب استشهاده نشرت صور للشهيد القسامي قيس شجاعية يحمل بندقية ويرتدي زياً عسكرياً، أمام راية لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وتعرض الشهيد شجاعية، سابقا للإصابة برصاص الاحتلال قبل أن يتم اعتقاله، وذلك خلال مواجهات عام 2015 على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

والتقطت كاميرات الصحفيين قيس وهو فتى حينها، يرتدي الكوفية الخضراء ويلقي الحجارة من خلال مقلاعه صوب قوات الاحتلال قرب مستوطنة "بيت إيل".

وقيس هو شقيق الأسير الإداري بهاء الدين شجاعية أحد مرابطي المسجد الأقصى المبارك.