شباب رفح يعود بفوز ثمين والثوار في مكان متين

عاد شباب رفح لقواعده بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على اتحاد الشجاعية(1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك ضن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة إلا أن الشوط الثاني شهد تقدم شباب بهدف من رأسية عماد فحجان في الدقيقة(60).

الفوز وضع شباب رفح في صدارة جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما بقي الشجاعية في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

غزة الرياضي (0-1) شباب جباليا

خطف شباب جباليا فوزًا مهمًا على غزة الرياضي (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

وانتظر شباب جباليا حتى الدقيقة (92) ليخطف هدف الفوز الذي سجله يوسف داود.

ورفع الفوز رصيد شباب جباليا إلى 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد غزة الرياضي عند 4 نقاط وتراجع المركز العاشر.

دوري الدرجة الأولى

واصل أهلي غزة انتصاراته بفوز كاسح على بيت لاهيا (5-0) سجل محمد شبير (هاتريك) وهدف لكل محد اسليم ومحمد أبو عرمانة.

الفوز رفع رصيد الأهلي عند 13 نقطة، في المركز الأول، بينما تجمد رصيد بيت لاهيا عند 5 نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية اكتفى الأقصى وخدمات البريج بالتعادل السلبي ليرفع الأقصى رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، فيما رفع البريج رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث.

دوري الدرجة الثانية

حقق خدمات جباليا الفوز على الزيتون (1-0) ليرفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، فيما تراجع الزيتون للمركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وفي فرع الوسطى والجنوب انتصر الصلاح على جماعي رفح (1-0)، فيما فاز شباب معن على الاستقلال(4-1).