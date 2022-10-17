اعتقال 5 مواطنين من الضفة ومواجهات بالقدس

شهدت مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدتي جبل المكبر وصور باهر.

وأفادت مصادر مقدسية أن الشباب الثائر تصدى لاقتحام بلدة جبل المكبر بالمفرقعات النارية والحجارة.

كما أغلق الشبان الشوارع بالحاويات والمتاريس، وأشعلوا الإطارات لإعاقة تقدم قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وانتشرت في شارع المدارس بأعداد كبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى نور الدين زحايكة من بلدة جبل المكبر، كما استهدفت منازل المواطنين بقنابل الغاز والصوت.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية في القدس المحتلة واعتقلت الشاب المقدسي أحمد درباس.

بالتزامن مع ذلك تمكن الشباب الثائر من إلقاء زجاجات حارقة باتجاه مستوطنة "شعري تكفاه" المقامة على أراضي المواطنين جنوب قلقيلية وغرب سلفيت.

وتواصل قوات الاحتلال حصار نابلس، وفرض تشديدات على حركة المواطنين عبر الحواجز المنتشرة في محيط المحافظة.

وتعرضت بلدة قصرة جنوب نابلس الليلة الماضية لهجوم جديد من المستوطنين، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إضاءة في المنطقة.

كذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي تمركزت على مدخل بلدة نعلين غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة بمنطقة الشرفة في حوسان، كان بداخلها الشبان خليل رأفت حمامرة، وحسن علي حسن حمامرة، وطارق مراد محمود حمامرة، واعتقلتهم.

وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عثمان عاصي من بلدة قراوه بني حسان قضاء سلفيت.

ونشر نشطاء لحظة اعتقال المحرر عاصي وهو يتكأ على عكازات ويسير بصعوبة قبل نقله بواسطة جيب عسكري (إسرائيلي) لمراكز الاعتقال.