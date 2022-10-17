المصري: المقاومة تتعهد بإتمام صفقة وفاء الأحرار ٢

قال القيادي في حركة حماس مشير المصري إن المقاومة تتعهد بإتمام صفقة "وفاء الأحرار 2"، وارغام الاحتلال عليها، كما أرغمته على ذلك في الصفقة الأولى "الجندي جلعاد شاليط".

وأضاف المصري خلال مهرجان خطابي للقوى الوطنية والإسلامية في ذكرى صفقة "شاليط/ وفاء الأحرار"، وذلك أمام مقر الصليب الاحمر، بمشاركة قيادات فصائلية، وعوائل الأسرى، والعديد من المحررين في الصفقة، أن من صنع وفاء الأحرار الأولى قادر على صنع صفقة أخرى

وتابع: "شعبنا يثق أن خيار البندقية هو القادر على انتزاع الحقوق".

وأكمل: "ندرك بأن صفقة وفاء الأحرار ستجدد بما تملك المقاومة في غزة من أوراق قوية وحكمة في إدارة ملف المفاوضات الغير مباشرة".

وشدد على أن الاحتلال لن يرى أسراه حتى يراه الأسرى في سجونه.

وأكد القيادي في "حماس" على أن المقاومة في كل معركة مع الاحتلال تسعى لزيادة الغلة من أسراه لتحرير الأسرى في سجونه.

وقال المصري: " المقاومة تسعى لتبييض سجون الاحتلال وتحرير كافة الأسرى".

من ناحيته، قال محمود الراس عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في كلمة له، إن"نصر السابع عشر من أكتوبر لا يمكن فصله عن نصر وفاء الأحرار الذي أكد على وحدة المقاومة وقواها كما وحدة الوطن والشعب والمصير".

وأكد أن المقاومة لن تتخلى عن واجبها من أجل تحرير الأسرى وتحقيق حريتهم.