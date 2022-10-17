بث مباشر حفل إعلان جائزة الكرة الذهبية 2022

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، للعاصمة الفرنسية "باريس"، لمتابعة مراسم حفل مجلة فرانس فوتبول السنوي، الذي سيتضمن الإعلان عن اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية.

وتقدم المجلة الفرنسية جائزتها السنوية لأفضل لاعب في العالم، فيما يشهد الحفل الإعلان عن فائزين في بعض الفئات الأخرى.

ومن المقرر انطلاق حفل الكرة الذهبية لعام 2022 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المرشحون للكرة الذهبية

أعلنت فرانس فوتبول في وقت سابق عن قائمة تضم 30 لاعبا يتنافسون على الفوز بالجائزة الرئيسية في الحفل، على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.

ومن المتوقع تتويج بنزيما بالجائزة لأول مرة في مسيرته، نظرا لمستواه المميز على مدار الموسم الماضي مع ريال مدريد، المتوج معه بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

الكرة الذهبية للسيدات

الحفل يشهد أيضا تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم في فئة السيدات.

وتحمل أليكسيا بوتيلاس، لاعبة برشلونة، اللقب منذ العام الماضي، وهي إحدى المرشحات لنيل الجائزة مجددا الليلة.

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