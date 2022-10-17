الكتلة بجامعة النجاح تطالب بالإفراج عن 3 طلبة في سجون السلطة

طالبت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، إدارة الجامعة بالتدخل العاجل للإفراج عن عدد من الطلبة المعتقلين سياسياً في سجون السلطة بالضفة الغربية.

كما طالبت الكتلة الإسلامية إدارة جامعة النجاح بإصدار موقف واضح وصريح، من مواصلة اعتقال الطلبة أيمن درويش وموسى دويكات وعماد الدين الطوباسي، رغم حصولهم قرارات إفراج.

وتابعت: "بأي حق يمنع هؤلاء الطلبة من مقاعدهم الدراسية واستكمال جامعتهم، بمواصلة اعتقالهم في سجون أجهزة أمن السلطة؟".

وتواصل أجهزة السلطة اعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية، والتي تطال المواطنين الفلسطينيين، على خلفية انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.

ولا تزال أجهزة السلطة تختطف أكثر من 35 مواطنا، وتواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية ضد النشطاء والطلبة والأسرى المحررين.