عرين الأسود.. تعرف على المجموعات التي تقاتل الاحتلال في الضفة

عرين الأسود.. بات اسم هذه المجموعات الفلسطينية التي انطلقت من مدينة نابلس، خلال الهجمات "الإسرائيلية" الأخيرة على المدينة، يعرف العدو والصديق جيدا.

وأسس عرين الأسود، مجموعة من الشبان الفلسطينيين الثائرين، والرافضين للاحتلال "الإسرائيلي"، وإجراءاته القمعية في مدن الضفة المحتلة والقدس.

"عرين الأسود" بنادق الضفة الغربية التي ظهرت بشكلٍ مفاجئ وأصبحت تثير الذعر فى اسرائيل والقلق الشديد فى الولايات المتحدة هل ستغير معادلات الصراع فى فلسطين المحتلة ؟ #فلسطين #نابلس #عرين_الأسود pic.twitter.com/UN6uFx8S4x — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) October 17, 2022

مجموعات عرين الأسود تنطلق من في نابلس وجنين

وتركزت المجموعات الشبابية الفلسطينية، في مدينة نابلس ثم جنين، حيث بدأ المئات من الشبان الفلسطينيين، الانضمام لها، سواءً في المقاومة المسلحة أو المقاومة الشعبية.

وتمكن الشبان من تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار، صوب حواجز الاحتلال المنتشرة في نابلس وجنين، ما دفع الجيش "الإسرائيلي"، إلى حصار مدينة نابلس بالكامل.

كما انتشرت صور لشباب ثائر، خلال التصدي للاحتلال بالوسائل الشعبية، حيث لبسوا فانيلات سوداء طبع عليها شعار مجموعات عرين الأسود.

أبرز مؤسسي مجموعات عرين الأسود

ويعتبر الشهيد محمد العزيزي، أحد مؤسسي المجموعة في نابلس، ثم بدأت تنتشر المجموعات بعد اغتيال القوات الإسرائيلية، الشهيد إبراهيم النابلسي والشهيد إسلام صبوح بتاريخ 9/8/2022م.

وباتت بعدها هذه المجموعات كابوسًا يلاحق الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، إذ نجحت في أنهاء حالة الهدوء التي تتمتع بها القوات "الإسرائيلية" على الحواجز المنتشرة.

الشاب محمد العزيزي مؤسس مجموعة عرين الأسود التي تقود المرحلة حاليا في نابلس وتمتد. pic.twitter.com/kRyKeuiySw — شجاعية (@shejae3a) October 11, 2022

وكان الإعلان الرسمي لتأسيس المجموعات، وانطلاق أعمالها المقاومة في تاريخ 2/9/2022، في اليوم الأربعين لاغتيال الشهيدين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح.

عرين الأسود في الصحافة العبرية

ومع النجاحات التي حققتها المجموعات الشبابية في الضفة الغربية المحتلة، بدأ اسم عرين الأسود يطفو على سطح الصحافة العربية بعد بثها الرعب في أركان الجيش "الإسرائيلي".

وباتت هذه المجموعات، تحديًا جديدًا يواجه الشاباك "الإسرائيلي"، بعد أن عقد رئيس الشاباك وقيادات الجيش اجتماعًا في الكبيبت ليضعوا لها حلولاً.

وبعد أن فشلت "إسرائيل"، في مواجهتها والقضاء عليها، اضطرت لملاحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفًا من توسعها وانتشارها.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، أنها تمكنت من إقناع منصة التيك توك من إغلاق حساب المجموعات عليها، إلا أن المجموعات ردت، بأنه ليسها لها حسابًا على هذه المنصة.

وبعدها أعلنت "إسرائيل" فشلها بإغلاق منصة المجموعات على تلجرام، حيث رفض التطبيق العالمي طلبًا "إسرائيليًا" بإغلاقها لأنه يعد ملاحقة لحرية الرأي والتعبير.

وبعد إعلان "إسرائيل" عن فشلها، ارتفع متابعي المجموعة على تلجرام من 75 ألف متابع إلى ما يزيد عن 121 ألف متابع.

اقرأ المزيد: من هي مجموعات عرين الأسود في الضفة؟