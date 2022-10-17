هنية يهنئ رشيد بانتخابه رئيسًا للعراق الشقيق

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة نيله الثقة في مجلس النواب العراقي وانتخابه رئيسًا لجمهورية العراق الشقيقة.

وقال رئيس الحركة: "إننا في حركة حماس إذ نهنئكم بتولي هذه المسؤولية لنعبر لكم عن ثقتنا بنجاحكم في قيادة العراق وقضيته العادلة، ودعم صمود الشعب العراقي الشقيق نحو مزيد من التنمية والأمن والتقدم والازدهار"، داعيًا الله لفخامة الرئيس بالنجاح في أداء مهمته خدمةً للعراق ورفعة مكانته في المجالات كافة.

وأضاف "إنها لمناسبة طيبة أن نعبر لكم عن عميق تقديرنا لدور العراق المشرف في الوقوف مع فلسطين وقضيته العادلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة"، معربًا عن تطلعاته الدائمة إلى مواصلة وتعزيز هذه المواقف بما يخدم مصلحة العراق وفلسطين.

وعبّر عن اعتزازه بعميق أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين العراقي والفلسطيني، سائلًا المولى عز وجل للرئيس دوام الحفظ والتوفيق، وللعراق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

