كريم بنزيما يتوج بجائزة الكرة الذهبية 2022

توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي (2021-2022)، مساء اليوم الإثنين، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وقدم بنزيما أداء استثنائيا في الموسم الماضي، وقاد ريال مدريد لحصد لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا، فضلا عن تتويجه بدوري الأمم الأوروبية مع الديوك الفرنسية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها بنزيما بجائزة الكرة الذهبية، منذ بدء مشواره مع الساحرة المستديرة.

وتفوق بنزيما على العديد من نجوم كرة القدم الذين نافسوه لحصد الجائزة هذا العام، وعلى رأسهم محمد صلاح وساديو ماني وتيبو كورتوا.

يشار إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، هو من حصد الجائزة في العام الماضي، علما بأنه صاحب الرقم القياسي بتتويجه بالكرة الذهبية 7 مرات.