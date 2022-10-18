تلبية لعرين الأسود.. مسيرات وتكبيرات ليلية بنابلس ومدن الضفة

احتشد مئات المواطنين وسط مدينة نابلس التي تشهد حصارا (إسرائيليا) مشددا للأسبوع الثاني على التوالي، تلبية لنداء مجموعات عرين الأسود التي دعتهم للاحتشاد والتكبير منتصف الليلة الماضية

ودعت "عرين الأسود" في بيان لها عبر قناتها في تطبيق تليغرام إلى "النفير العام" وإطلاق التكبيرات.

ووجهت نداء "لكل مواطن يستطيع حمل السلاح.. وكل من يستطيع القتال بأي شيء" للجاهزية.

وقال البيان "أراد الاحتلال أن يخدعنا مرة أخرى من خلال إعلامه هذه الليلة وتغيير صوت طائراته ولكن إخوتكم يعلمون ما لا يعلمه الاحتلال".

وبعد أن دعا البيان أهالي نابلس للخروج على أسطح منازلهم والتكبير في الساعة 12:30، انطلقت في أحياء المدينة وضواحيها صيحات "الله أكبر"، مع إطلاق نار كثيف سُمع في أنحائها.

شاهد| "اهتف كبر علي الصوت.. العرين ما بموت" هتافات الشبان وسط نابلس قبل قليل pic.twitter.com/EENcQbK20D — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 17, 2022

وبالتوازي، شهدت عدة مدن وقرى بالضفة الغربية تكبيرات ومسيرات تحت عنوان "الاستجابة لنداء عرين الأسود".

وفي مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية، انطلقت تكبيرات ومسيرات دعما للمقاومين في نابلس، بينما تحدثت مصادر محلية عن إطلاق مسلحين فلسطينيين النار باتجاه حاجز الجلمة العسكري شمال المدينة.

"يا مصعب يابن اشتية.. كلنا رجالك يا خيي" شبان يهتفون خلال مسيرة في نابلس خرجت تلبية لدعوة عرين الأسود . pic.twitter.com/AR0ApjIz1O — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 17, 2022

كما تجمع المئات من الشبان وسط مدينة رام الله وأطلقوا هتافات مؤيدة للمقاومة ولعرين الأسود، فيما شهدت مناطق عدة في مدينة القدس وضواحيها تكبيرات ومسيرات لا سيما في سلوان ومخيم شعفاط وبلدة عناتا المجاورة.

تغطية صحفية: "أعداد كبيرة من الشبان يلبون نداء عريــن الأســود ويطلقون التكبيرات وسط مدينة نابلس". pic.twitter.com/jWGNvXqHC6 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 17, 2022

وفي مخيم الدهيشة للاجئين قرب مدينة بيت لحم، انطلقت مسيرة حاشدة استجابة لنداء المجموعات المقاومة في نابلس. كما شهدت مناطق طولكرم وطوباس وبلدات ومخيمات شمال الخليل (جنوب الضفة) مسيرات وهتافات مؤيدة لعرين الأسود.

المصدر: وكالات