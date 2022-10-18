صدمة في (إسرائيل) بعد إلغاء أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لها

أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء إلغاء اعترافها بغرب القدس عاصمة للاحتلال (الإسرائيلي)، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة.

وبعد ساعات من هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة العمالية بقيادة أنتوني ألبانيز، استدعت الخارجية (الإسرائيلية) السفير الأسترالي، وفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال (الإسرائيلي).

وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ التراجع عن قرار حكومة سكوت موريسون المحافظة السابقة الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال.

وقالت وونغ إن بلادها تعد القدس من مسائل الحل النهائي ضمن المفاوضات بين (الإسرائيليين) والفلسطينيين.

وأضافت أن بلادها لا تزال ملتزمة بما يسمى "حل الدولتين"، مؤكدة أنها لن تدعم أي مقاربة تبدد هذا الأفق السياسي.

وأكدت الوزيرة الأسترالية أن سفارة بلادها كانت دائما في "تل أبيب" وستظل هناك.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا عام 2018 بغرب القدس عاصمة للاحتلال، في خروج عن الأعراف الأسترالية المتبعة تجاه الشرق الأوسط على مدى عقود.

وجاء قرار حكومة موريسون عقب اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان المحتل ونقل سفارة بلاده إليها من "تل أبيب".

واقتفت دول أخرى أثر الولايات المتحدة وقررت نقل سفاراتها للقدس، لكن بعضها على غرار باراغواي وهندوراس تراجعت.

المصدر : الجزيرة + وكالات