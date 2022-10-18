الكشف عن تفاصيل عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني

قال صلاح عبد العاطي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني إن المؤتمر سينطلق في الخامس من نوفمبر المقبل في الضفة وغزة والشتات والداخل المحتل.

من جهتها أكدت آمال خريشة عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن المؤتمر يعبر عن إرادة سياسية لشعبنا بكل مناطق تواجده؛ لأجل استعادة زمام المبادرة لإعادة الاعتبار للمنظمة كحركة تحرر تمثل أهداف شعبنا الفلسطيني التي تم تشويهها والإساءة إليها.

وأوضحت أن المؤتمر سيجمع شباب وفاعلين ومؤثرين ومبادرين في الحراكات الشعبية على امتداد فلسطين التاريخية والشتات.

وشددت على أن الهدف تشكيل مجموعة ضغط عبر هيئة متابعة تمثل مختلف القطاعات والمناطق الفلسطينية؛ لاستخدام أدوات مختلفة في الضغط الإعلامي والشعبي لاسترداد المنظمة والخلاص من التنسيق الأمني والعسكرة.

من ناحيته، قال البرفسور كامل الحواش إن ما يميز المؤتمر أننا سنتحدث كشعب واحد 14 مليون فلسطيني، دون تجزئة.

وأضاف أن قيادة السلطة ذهبت بكل أسف لتجزئة الشعب الفلسطيني بمناطق تواجده.