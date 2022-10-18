المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

في السياق، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق المقدسيين على بعض الحواجز.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال منعت طلاب المدارس من المرور عبر حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وشددت تلك القوات من عمليات التفتيش على الحاجز نفسه، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان.

واتخذت إجراءات مماثلة على حاجز عناتا، وحاجز حزما.