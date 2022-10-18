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الاحتلال يخطط لإزالة 30 ألف شجرة حرجية في طوباس

قوات الاحتلال في عاطوف
قوات الاحتلال في عاطوف

الضفة- الرسالة نت

أخطرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بإزالة عشرات آلاف الأشجار الحرجية في منطقة عاطوف جنوب شرق طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن سلطات الاحتلال أخطرت بإزالة 30 ألف شجرة حرجية مزروعة ضمن محمية رعوية على مساحة 1600 دونم.

من جهته، أشار رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، إن الأشجار التي تم الإخطار بإزالتها مزروعة على أرض تابعة للمجلس القروي، وقد زرعت من قبل وزارة الزراعة، والمجلس القروي، بدعم من مؤسسات دولية.

وأوضح أنه تم العثور على الإخطار داخل الأرض اليوم، علما أن التاريخ المدون عليه هو 6-10-2022، مبينا أن سلطات الاحتلال تضع الإخطارات داخل الأراضي دون تسليمها مباشرة، وعادة يعثر عليها المواطنون خلال عملهم في الأراضي.

 

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