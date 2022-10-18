الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد شمال القدس

صادقت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، أمس الإثنين، على مخطط استيطانيّ جديد في مدينة القدس المحتلة.

ووافقت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية"، على مخطط استيطاني في مدينة القدس المحتلة، يتضمن بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي: شعفاط، وبيت حنينا، وبيت صفافا، والولجة، وعين كارم ولفتا، في مستوطنات "جيلو" و"كريات مناحيم" و"النبي يعقوب" و"رموت" و"رمات شلومو "وبسغات زئيف".

ويهدف المخطط إلى إجراء تغييرات جذرية في البنية التحتية في هذه المستوطنات، وربطها بما يطلق عليه "مشروع القدس الكبرى الاستيطاني"، وربط الأحياء الاستيطانية بمحور السكك الحديدية الخفيفة، وشبكة الطرق الاستعمارية التي تربط هذه المستوطنات مع شبكة الطرق الرئيسة غرب القدس وأراضي الداخل المحتل، وربطها كلها مع المستوطنات في الضفة والأحياء الشرقية من القدس المحتلة.