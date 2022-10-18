"أسرى حماس": ثقتُنا بكتائب القسام وقائدها محمد الضيف لا حدود لها

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في الذكرى الحادية عشرة لصفقة وفاء الأحرار أن المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد للخلاص من الاحتلال.

وشددت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على أن المقاومةُ والشعبُ المقاومُ وكسرُ هيبةِ العدوِ هي الطريقُ الوحيدُ للحريةِ وإنهاءِ سنواتِ الأسرِ المريرة.

وقالت: "ثقتُنا بالمقاومةِ وبقيادتِها وخاصةً كتائبَ القسام وعلى رأسِها سيدُ المقاومةِ في فلسطين القائدُ العامُ محمد الضيف ثقةً لا حدودَ لها".

وأضافت: "نعلمُ أن الفرجَ قريبٌ وأن النصرَ صبرُ ساعة وأن اللهَ سيجعلُ بعد عسرٍ يسرا".

وأكملت: "نتوجهُ إليكم اليومَ ونحن نشهدُ الدماءَ الذكيةَ تسيلُ في ربوعِ فلسطين، ويدَ الغدرِ الصهيونيةَ تطالُ الأطفالَ والنساءَ والشيوخَ، وتقتلعُ الأشجارَ وتصادرُ الأرضَ، ونحن نقبعُ في سجونِ الظلمِ والقهرِ نشاهدُ ونتمنى لو كُنا هناك في شوارعِ نابلس، وأزقةِ مخيمِ جنين لنحملَ البنادقَ، ونطلقَ الرصاصَ في صدورِ عدونا".

وتابعت: "لكنّا ما زلنا هنا في السجونِ ونحن نحتفلُ في الذكرى الحاديةَ عشرةَ لصفقةِ وفاءِ الأحرارِ التي فتح اللهُ بها على يدي المقاومةِ فأحيتِ الأرضَ بعد موتِها، وبعثتِ الروحَ في أجسادٍ أكلَها الضعفُ والوهنُ وطولُ الغياب، فخرجَ من السجنِ من خرج، وعاد إلى شعبِه ودورِه".

وختمت: "وبقينا نحن في الأسرِ نتجرعُ مرارةَ الحرمانِ ننتظرُ صلاحَ الدين من غزةَ أو ابنَ الوليدِ من الضفةِ يكسرُ القيدَ ويرفعُ الظلمَ ويحررُنا من أسرِنا لنعودَ إلى شعبِنا ندافعُ عن أرضِنا وقدسِنا التي بات العدوُ يعبثُ فيها صباحَ مساء".