حماس: قرار استراليا يفتح المجال لتصحيح خطئية الاعتراف بالكيان

رحّبت حركة حماس بقرار الحكومة الأسترالية العدول عن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً للكيان (الإسرائيلي) المحتل.

وقال الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إننا نُعدّه قراراً في الاتجاه الصحيح، نحو الانتصار للحق الفلسطيني.

وأكدت أنه يفتح المجال أمام كلّ دول العالم الحرّ لتصحيح خطيئة الاعتراف بهذا الكيان، ولمزيد من عزله وفضح جرائمه وإرهابه، حتى نيل الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية.

وكانت أستراليا قد أعلنت اليوم الثلاثاء إلغاء اعترافها بغرب القدس عاصمة للاحتلال (الإسرائيلي)، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة.

وبعد ساعات من هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة العمالية بقيادة أنتوني ألبانيز، استدعت الخارجية (الإسرائيلية) السفير الأسترالي، وفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال (الإسرائيلي).

وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ التراجع عن قرار حكومة سكوت موريسون المحافظة السابقة الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال.

وقالت وونغ إن بلادها تعد القدس من مسائل الحل النهائي ضمن المفاوضات بين (الإسرائيليين) والفلسطينيين.