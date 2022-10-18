صلاح: تراجع استراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة (للكيان) صفعة مدوية له

أكد ماهر صلاح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن "تراجع استراليا عن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني يشكل صفعة مدوية له، وانتكاسة دبلوماسية وسياسية لمساعيه باتجاه إجبار وابتزاز العديد من الدول على نقل سفاراتها الى المدينة المقدسة".

وأشار صلاح أن "استراليا بخطوتها المقدرة هذه إنما تصوب خطأ تاريخياً أقدمت عليه حكومات سابقة، مما يشكل إخفاقا للاحتلال الذي يسعى لتزوير التاريخ والجغرافيا بالادعاء زورا وبهتانا أمام العالم أن القدس هي عاصمته المزعومة، وهي المدينة الفلسطينية العربية الإسلامية التي كانت، ولا زالت، وستبقى كذلك".

وأكد أن "القرار الأسترالي يشكل دفعة معنوية للجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية الداعية لعدم السماح للاحتلال بفرض الوقائع المزيفة على الأرض، وإقناع الدول التي يضغط عليها لنقل سفاراتها إلى المدينة المقدسة، خاصة في هذا التوقيت الحرج الذي تتعرض فيه القدس وأهلها والمسجد الأقصى للاعتداءات والاقتحامات الآثمة، اذ يسارع الاحتلال ومستوطنوه في عمليات التهويد والتدنيس تمهيدا لتأسيس هيكلهم المزعوم".

ودعا صلاح "جميع حكومات العالم للعودة عن أي قرارات وخطوات خاطئة ومجحفة تم اتخاذها بحق القدس المحتلة لاعتبارات مصلحية مؤقتة مع الكيان الصهيوني، وكذلك دعوة شعوب العالم الحرّ بأن تضغط على حكوماتها كي تتراجع عن قرارات سابقة بحق القدس المحتلة، وتوقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة، مع تحية لأهل القدس وفلسطين عموما وشعوبنا العربية والاسلامية، ودعوتها للاستمرار في الصمود والدعم والاسناد".