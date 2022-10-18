تأكيد غياب نجم البرتغال عن كأس العالم

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، غياب أحد اللاعبين البارزين في صفوف الريدز عن بطولة كأس العالم في قطر.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور "أنباء غير جيدة بخصوص جوتا.. اللاعب البرتغالي سيغيب عن كأس العالم، لديه إصابة خطيرة في ربلة الساق".

وأضاف كلوب "إنه على ما يرام حتى الآن.. جوتا فتى ذكي، أعتقد أنه كان يعرف ذلك بالفعل عندما أخرجناه من الملعب".

وشارك جوتا في التشكيلة الأساسية للريدز خلال مباراة مانشستر سيتي، لكن تم استبداله في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، لحساب زميله كونستانتينوس تسيميكاس.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 13 نقطة، بفارق 14 نقطة عن آرسنال صاحب الصدارة.