الاستعلام عن دور المسجلين للعمل التصاريح بالداخل المحتل (إسرائيل).. أعلنت وازرة العمل بغزة، الثلاثاء عن رابط جديد للاستعلام عن العمل في الداخل المحتل.

وبينت العمل أن الفحص للعمل في الداخل المحتل، يكون عن طريق نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.

رابط فحص المسجلين للعمل التصاريح في (إسرائيل)

وبينت وزارة العمل، ان النظام الجديد يكون عن طريف تحديد الدور عبر 5 مجموعات لكل مجموعة لون محدد.

وكل لون من المجموعة، هو توقع للدور المتقدم لطلب التصريح، أي أن اللون يعكس مدى اقتراب الحصول على الدور في تصريح العمل.

تصريح صحفي صادر عن وزارة العمل حول الإعلان عن الدور للمسجلين للعمل في الداخل المحتل تعلن وزارة العمل عن قيامها مساء... Posted by ‎وزارة العمل - غزة‎ on Tuesday, October 18, 2022

وأشارت الوزارة إلى أنها ثبتت النقاط، التي حصدها كل مواطن وفقًا للمعاير التي أعلنتها للحصول على تصريح العمل.

لفحص التصاريح وفقًا للألية الجديدة اضغط هنا

تصاريح العمل تحدث كل 3 أشهـر

وأشارت الوزارة إلى انها ستحدث بيانات التصاريح الخاصة لكل فرد كل 3 أشهر في العام مرة واحدة فقط.

وبينت أن التحديث المقبل سيكون مطلع العام الجديد 2023، موضحة أنه بإمكان من يرغب بتسجيل ولم يسجل من قبل القيام بذلك.

وأكدت وزارة العمل، انه منحت الأولوية بالحصول على التصاريح، لأصحاب السجلات التجارية الغير حقيقية "المرمزة".

مشيرة إلى أنها أنهت بهذه الخطوة الملفات الخاصة بالعامين 2019 و2020، بعد أن تمكنت من ترشيحها للحصول على التصاريح بالكامل خلال ما سبق من دفعات.

أولويات ترشيح الأسماء للحصول على تصاريح عمل

كما أشارت إلى أنها منحت الأولويات أيضًا لكل من أغلق أو انسحب من سجله التجاري، ثم عادوا بالانضمام لها خلال السنوات الماضية.

وأكدت الوزارة على أنها لن تمنح الأولوية لأي ملفات سيقوم أصحابها بالتغيير فيها فيما بعد، لأنها انتهت من تسوية ملف السجلات التجارية.

مشيرة إلى أنها ستتعامل مع أصحاب السجل التجاري التي تمت تسويتها كمثل أي مواحد يسجل حديثًا دون وجود أولويات لهم.

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وأكدت أنها تتفهم الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة، ومدركة تمامًا بمعاناة الأهالي وظرفهم الإنسانية الصعبة.

تصريح صحفي صادر عن وزارة العمل

العمل تنشر رابطا للاستعلام عن دور المسجلين للعمل في الداخل المحتل#وزارة_العمل#تصاريح_العمال#التصاريحhttps://t.co/juC58dU0TV pic.twitter.com/RHR8bPSyQO — وزارة العمل - غزة (@Labour_Ministry) October 18, 2022

وشددت على أنها لن تمنح أي استثناءات خارجة عن النظام والدوري التي تعمل بها، حتى لا يطال أي مواطن ظلمًا.

وطمئنت المواطنين أنها ستحقق العدالة في هذا الملف، متمنية منهم تفهما وحرصها على خدمتهم دون أي انحياز أو محاباة، والأمر يترك للعمل الإلكتروني الكامل.

وبينت الوزارة أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بوقت أو عدد الأسماء المرشحة، لأن الوازرة بغزة يقتصر دورها فقط على ترشيح الأسماء للشؤون المدنية.