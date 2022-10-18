ذكرى صفقة وفاء الاحرار ذكرى صفقة وفاء الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

وفد من حماس برئاسة الحية يزور دمشق غدا

خليل الحية
خليل الحية
الرسالة سبورت الرسالة سبورت

غزة-الرسالة نت

أعلن حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن وفدًا من الحركة يرأسه د. خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية،  سيزور العاصمة السورية دمشق يوم غد الأربعاء.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء إن "وفد الحركة سيكون ضمن وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية".

الجدير بالذكر أن حركة حماس أعلنت منتصف الشهر الماضي، مضيها في "بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية.

وقال إن القرار يأتي في إطار استئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، ولا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270046

كلمات مفتاحية

حماس دمشق وفد حماس يزور دمشق

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.