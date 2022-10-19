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نفذت اعتقالات وانسحبت

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لنابلس

الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الضفة المحتلة- الرسالة نت

اقتحمت قوات الاحتلال( الإسرائيلي) فجر اليوم الأربعاء، حي المخفية بالمنطقة الغربية لمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين اشتباكوا مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الغربية بنابلس.

وأضافت المصادر أن قناصة جيش الاحتلال انتشرو على بعض المباني في حي المخفية بنابلس.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت المسن محمود عودة والد الأسير مصطفى عودة الذي تم اعتقاله قبل أيام من حي المخفية في نابلس.

كما أكدت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد مداهمة بناية سكنية في حي المخفية بنابلس، وتنسحب باتجاه المنطقة الغربية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسام المصري منزله في مدينة نابلس وانسحبت من المكان.

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