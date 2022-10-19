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الخليل ستغضب في وجه العدو

العواودة تدعو إلى إرغام الاحتلال لوقف تدنيسه للمسجد الإبراهيمي

الحفل الغنائي في الحرم الابراهيمي
الحفل الغنائي في الحرم الابراهيمي
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الضفة- الرسالة نت

دعت الناشطة السياسية انتصار العواودة، شعبنا الفلسطيني إلى إرغام الاحتلال (الإسرائيلي)، لوقف تدنيس المستوطنين المتكرر في المسجد الإبراهيمي بالخليل بحماية جيش الاحتلال.

وقالت العواودة إنه "رغم بطش أجهزة السلطة وتنسيقها الأمني، والواقع المثقل بخلافات العائلات، فإن الخليل ستتوحد في وجه العدو، وتغضب آسادها لتري الغاصب الموت الزؤام".

وتابعت: "تاريخ الخليل المقاوم يدل على الأقوى والأقد على رفع الظهر، وعلى العالم الحر التحرك وإرغام العدو على الكف عن تدنيس المسجد الإبراهيمي".

وشددت العواودة على أنه "حان الوقت لعرين أسود الخليل أن ينطلق، وأن يزأر ويفتك بهذا العدو الهمجي".

يشار إلى أن مستوطنين دنسوا الليلة قبل الماضية، المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأقاموا حفلاً غنائيا داخله، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يُذكر أن احتفالاً غنائيًا مماثلاً نظمه مئات المستوطنين في الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، داخل المسجد الإبراهيمي، في انتهاك فاضح لدور العبادة، وخصوصية المسلمين.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت عن إغلاق المسجد أمام الفلسطينيين، لفسح المجال أمام المستوطنين لاقتحامه كاملاً، في “الأعياد” اليهودية.

ومنذ بداية احتلال عام 1967، بدأت سلطات الاحتلال مساعي السيطرة على المسجد، وعقب المجزرة التي ارتكبها الإرهابي باروخ غولدشتاين عام 1994 منح الاحتلال قسماً من المسجد للمستوطنين، وخلال الأعياد اليهودية يجري إغلاقه كاملاً والسماح للمستوطنين بإقامة الحفلات والعربدة فيه.

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الخليل الحرم الابراهيمي

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