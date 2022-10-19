قادة الفصائل الفلسطينية يكشفون تفاصيل اللقاء بالرئيس الأسد

التقى قادة فصائل المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال قادة الفصائل خلال مؤتمر بعد اللقاء بالرئيس الأسد، إننا التقينا الرئيس الأسد ودار الحديث حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافوا: "أكَّدنا أنَّ خيار المقاومة هو القاعدة الأساسية لاستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة".

وتابعوا: "الرئيس الأسد أكد أن القضية الفلسطينية تشكل جوهر الصراع مع العدو الإسرائيلي".

وأكملوا: "الرئيس الأسد أكد أن وحدة الصف الفلسطيني هي الضمانة لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأشاروا إلى أن الرئيس الأسد جدد تأكيد دعم سوريا للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان كما أكد أن المقاومة هي السبيل الأوحد لتحرير الأرض.

وبينوا أن صمود سوريا شكّل رافعة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.