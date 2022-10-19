أطلقت مؤسسة الرسالة للإعلام موقعها الرياضي الخاص "الرسالة سبورت" قبل أيام من انطلاق منافسات مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر المقبل.

ويحتوي الرسالة سبورت على العديد من الزوايا الرئيسية منها الرياضة المحلية والعربية والدولية إضافة لزاوية خاصة بأخبار كأس العالم تحمل اسم "مونديال قطر 2022".

إضافة إلى زاوية الميديا التي تركز على الفيديوهات والمواد المرئية الخاصة بالرياضة الدولية والمحلية وتحضيرات مونديال قطر 2022.

وقالت مديرة التحرير في مؤسسة الرسالة شيماء مرزوق، إن الموقع الرياضي سيركز بشكل كبير على أخبار كأس العالم خلال أيام مونديال قطر والذي سيحظى بمتابعة خاصة بإيفاد الزميل علاء شمالي الصحفي الرياضي لتغطية المونديال من العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت مرزوق إلى أن إطلاق الموقع جاء في وقت مناسب مع توجه أنظار العالم وعشاق الساحرة المستديرة إلى عاصمة الرياضة في الشرق الأوسط قبل أيام على انطلاق أعظم بطولة في تاريخ كرة القدم العالمية.

وندعو جمهورنا الرياضي لمتابعة موقعنا "الرسالة سبورت" عبر الرابط التالي https://sport.alresalah.ps/







