الحية: الرئيس الأسد أبدى تصميمه على تقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية

قال خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية في حركة حماس إن اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد كان دافئاً وقد أبدى تصميمه على تقديم كل الدعم من سوريا للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأضاف الحية في مؤتمر صحفي في أعقاب لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس الأسد في العاصمة السورية دمشق، أن اللقاء مع الرئيس الأسد دليل على أن روح المقاومة في الأمة تتجدد ومن هنا نقول للاحتلال أن لقاءنا هو رد على مشاريعه.

وأكد أن اللقاء مع الأسد هو يوم مجيد ومنه نستأنف حضورنا في سوريا والعمل معها دعما لشعبنا ولاستقرار سوريا

وقال: "أكدنا للرئيس الأسد أننا مع سوريا ووحدة أراضيها ودولتها الواحدة وأننا ضد أي عدوان يستهدفها".

وأضاف: "نحن نطوي أي فعل فردي لم تقره قيادة حماس واتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي".

وتابع: "نستعيد علاقتنا مع سوريا العزيزة بإجماع قيادتنا وبقناعة بصوابية هذا المسار وتجاوز الماضي"

وأشار إلى أنه سيجري المتابعة مع الإخوة السوريين ترتيبات بقاء حماس في سوريا.

وأكد أن حماس أعلمت الدول التي على علاقة بها بقرارها تجاه عودة العلاقات مع سوريا، موضحا أن قرار عودة العلاقات مع سوريا أخذته حماس بمفردها.

وشدد على أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة.