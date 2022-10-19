القانوع: نرفض كل محاولات الاحتلال الساعية إلى طمس معالم مدينة القدس

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء، رفض حركته بشكل قاطع كل محاولات الاحتلال الساعية إلى طمس معالم مدينة القدس التاريخية، عبر تصعيد عمليات التهويد والاستيطان.

وقال القانوع في تصريح صحفي: "إن عملية ترميم وفتح موقع نفق سري مهجور في "جبل صهيون" يربط بين مناطق المدينة المقدّسة؛ هي خطوة خبيثة لتحويله إلى موقع "تراثي وسياحي".

وأضاف، "أن فتح النفق جريمة بحقّ مدينة القدس، لن يفلح في المساس بهُويتها الوطنية، وفي تثبيت رواية الاحتلال الزّائفة".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيمضي بكل قوّة وبسالة، متمسّكاً بأرضه وهويته، ومدافعاً عن القدس والأقصى حتّى التحرير والعودة.