والد المعتقل اشتيه للرسالة: عرين الأسود تجاوزت حالة الأفراد ونابلس بأسرها تحميهم

أكد والد المطارد القائد مصعب اشتيه المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة، أن مجموعة "عرين الأسود" تجاوزت حالة الأفراد ونابلس بأسرها تحميهم.

وقال اشتيه لـ"الرسالة نت" إنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نجله الأصغر صهيب وصادرت بضائع محله لبيع الخليوي، بغرض إغلاق المحل الذي تدعي أنه يعود لمصعب".

وأوضح، أن ما يجري يهدف لخنق العائلة بعد اعتقال أبنائها الأربعة، معلقًا على ذلك بالقول: "الناس تبحث عن كرامة ولو بأي ثمن، المال لم يكن هدفنا يوما ولا نعلق آمالا على ضعيف بل على أصحاب الهمم العالية".

ونوّه، أن سلطات الاحتلال أبلغته بوقف تصريح زيارته لابنيه المعتقلين في سجون الاحتلال أنس وصهيب.

