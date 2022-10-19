القوى الوطنية والإسلامية تنعى البطل عدي التميمي وتعلن الإضراب

نعت القوى الوطنية والإسلامية، مساء الأربعاء، الشهيد البطل عدي التميمي منفذ، وأعلنت الحداد والإضراب يوم غد الخميس.

وقالت القوى في بيان لها: إن البطل عدي التميمي الذي ارتقى إلى العلا شهيداً وهو يواجه جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه الجاثمين على أرضنا وعاصمتنا العابثين في تاريخها ومقدساتها ويذيقون أبناء شعبنا ويلات العذاب على حواجز الذل ويدنسون مقدساتنا وقرانا".

وأضافت: "تعلن القوى الوطنية والإسلامية بأن يوم غد يوم حداد وإضراب تجاري على روح الشهيد البطل وأن ترفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل ووقفة حداد في كافة المدارس التعليمية وأن يكون يوم غد 20/10/2022 يوم نفير عام في كل أرجاء العاصمة وأن تعلوا التكبيرات في كل أنحاء محافظة القدس في تمام التاسعة من مساء الغد".

واختتمت بيانها: الرحمة للشهيد القائد عدي ولكل شهداء شعبنا والحرية لأسرانا والخزي والعار للمتخاذلين.