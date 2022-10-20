حماس تنعى شهيدها المجاهد عدي التميمي وتبارك عمليتيه البطوليتين

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهيدها المجاهد عدي التميمي وباركت عمليتيه البطوليتين في شعفاط و"معاليه أدوميم".

وقالت حماس في بيان لها إنها تهدي إلى شعبنا العظيم وإلى أمتنا العربية والإسلامية، شهيدها البطل المطارد المجاهد: عديّ كمال التميمي من بلدة عناتا بالقدس، الذي خضّب تراب القدس بدمه الطاهر".

وأضافت حماس أن ارتقاءه جاء "بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية وإصابته مستوطنًا، على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس، مساء اليوم الأربعاء، بعد أسبوعين من المطاردة إثر تنفيذه عملية شعفاط البطولية"..

ومضت بالقول "إنّ هذه العملية الجديدة، واستبسال البطل التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال، يثبت أركان ثورة شعبنا ضد الاحتلال المجرم، ويبعث برسالة التحدي له من قلب القدس، وينذره بأيام سوداء يُستهدف فيها جنودهم وحراس مستوطناتهم وقطعانهم المعربدة في بقاعنا الطاهرة، ويحوّل جبروتهم وغطرستهم إلى مهزلة بأيدي مقاومينا الأبطال".

واستطردت الحكرة في بينها" "إنّ القدس ورجالها وهم يرسمون ملاحم العزة، ويضربون الأنموذج في مجابهة المحتل برغم منظومته الأمنية وإجراءاته العسكرية المتطورة، ينتصرون لنداء المسجد الأقصى ويؤكدون قدسيته وأحقية شعبنا فيه مسجدًا خالصًا للمسلمين، ولا حق للاحتلال فيه إلى الأبد".

ووجهت حماس التحية لشعفاط ورجاله الأشداء، ولروح الشهيد البطل عدي التميمي النموذج المقاوِم الملهم، والعزاء لعائلته ومحبيه.

وقالت إن التحية "موصولة لثوارنا وأبناء شعبنا الصامدين لاقتفاء أثره والسير على نهجه وتفعيل كل الأدوات لحماية الأقصى، وفي مقدمتها الرباط وشد الرحال وتصعيد المقاومة الشاملة".