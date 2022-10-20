من هو الشهيد البطل عدي التميمي؟

من هو البطل الشهيد البطل عدي التميمي.. ارتقى مساء الأربعاء، البطل الفلسطيني بعد تنفيذه عملية على حاجز معاليه أودوميم بالقدس المحتلة أصاب خلالها جندي.

وكان البطل التميمي قد نفذ عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس المحتلة في الـ 8 من شهر أكتوبر الجاري، قتلت خلالها مجندة "إسرائيلية"، وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة.

من هو عدي التميمي

وخلال الأيام الماضية، وفي أعقاب تنفيذ البطل عملية شعفاط، قلبت قوات جيش "الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم شعفاط رأسًا على عقب بعد حصاره للوصول إلى عدي لكن دون جدوى.

وأعلنت حينها أن منفذ عملية شعفاط أصلع، ما دفع شباب المخيم إلى إطلاق حملة لحلق رؤوسهم لتصعيب مهمة الاحتلال في القبض عليه.

بالإضافة إلى أن الفلسطينيين في كل مكان، انتفضوا تضامنًا مع البطل عدي التميمي، وساندوه خلال عمليات البحث عنه.

لكن الشاب الذي يقطن في مخيم شعفاط باغت القوات "الإسرائيلية"، من حيث لا يحتسبون، ونفذ عملية إطلاق نار بمكان لم يكونوا يتوقعوه أبدا".

هذا الذي يمثل فلسطين لا سواه

عدي التميمي قاتل الصهاينة لآخر قطرة دم !! pic.twitter.com/GbKhJiI1rg — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) October 19, 2022

الاحتلال: عدم القبض على التميمي فشل ذريع

وبعد استشهاد التميمي أثناء اشتباك مسلح، توالت الأصوات الناقدة في الكيان "الإسرائيلي" للمنظومة الأمنية، التي فشلت في إيجاده، وطاردهم بدلا من أن يطاردوه.

وقالت مصادر أمنية "إسرائيلية"، إن التميمي نفذ العملية الثانية في مكان لم يكن متوقعًا وبعيدًا عن مناطق البحث عنه.

وكشفوا أنه وصل إلى المكان سيرًا على الأقدام، وظهر أمامهم لكنهم لم يتوقعوا أن يكون هذا الشخص هو البطل عدي التميمي لبعد المكان.

اقرأ المزيد: مواقع التواصل الاجتماعي تنتفض إشادةً ببطولة الشهيد عدي التميمي

إشادة واسعة بالبطل التميمي

ومع الإعلان عن ارتقاء الشهيد التميمي ، انتفض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إشادةً ببطولة التميمي واعتبروه أيقونه ورمزا للنضال الفلسطيني.

وغرد النشطاء بصور وفيديوهات التميمي، وكتبوا عنه الكثير من عبارات البطولة.

بينما شهدت جميع مدن الضفة المحتلة، مسيرات واسعة بعد الإعلان عن ارتقائه، حيث هتف المشاركون عبارات تطالب بالانتقام له وتشيد به.

وقد نعت حركة حماس، ابنها الشهيد عدي التميمي، وقالت إنه خضب القدس بدمائه الطاهرة.

وتعود أصول الشهيد البطل عيد التميمي إلى بلدة عناتا بالقدس المحتلة.

اقرأ المزيد: حماس تنعى شهيدها المجاهد عدي التميمي وتبارك عمليتيه البطوليتين