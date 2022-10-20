شهيد بالضفة متأثراً بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة الصح، اليوم الخميس، استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال (الإسرائيلي) عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة الشهر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة أن محمد فادي نوري (16 عاماً) استشهد، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن، الشهر الماضي، عند مدخل البيرة الشمالي.

وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان في ظل تصاعد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت ظاهرة تصدي المقاومين بعمليات إطلاق النار لاقتحامات ومداهمات الاحتلال حاضرة بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل (إسرائيلي) واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

وكان أبرزها عملية إطلاق النار البطولية قرب حاجز الجلمة بجنين، التي نفذها الشهيدان أحمد أيمن إبراهيم عابد (23 عاما) وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (22 عاماً)، والتي أدت لمقتل ضابط في جيش الاحتلال.