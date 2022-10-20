النائب زيدان: التميمي نموذج فريد للبطولة وملهم على طريق التحرير

أشاد النائب عبد الرحمن زيدان ببطولة الشهيد المقدسي عدي التميمي وإقدامه في تنفيذ عمليته البطولية واشتباكه خلال تنفيذه عملية إطلاق النار على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وأكد زيدان على أن الشهيد عدي التميمي نموذج للعزة والإقدام، وقال إن التميمي ملهم للموجة القادمة على طريق التحرير.

وأضاف: "أراد الاحتلال من بث فيديو الاشتباك البطولي تثبيط المعنويات، وأراد الله صناعة نموذج فريد في البطولة والإقدام".

واستشهد، مساء أمس الأربعاء، الفدائي المطارد عدي التميمي (22 عاماً) منفذ عملية حاجز شعفاط الفدائية، بعد تنفيذه عملية بطولية أخرى على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" شرق القدس المحتلة.

ونشرت لقطات للحظة تنفيذ عملية التميمي الثانية، وإطلاقه الرصاص على جنود الاحتلال دون توقف حتى إفراغ مسدسه واستشهاده، وقد تلقى جسده عشرات الرصاصات من جنود الاحتلال إلا أنه واصل مقاومته حتى الرمق الأخير.

وجاءت العملية البطولية الثانية للفدائي للتميمي بعد 12 يوماً من عمليته الأولى على حاجز شعفاط التي نفذها من نقطة صفر وأدت لمقتل مجندة وإصابة آخر بجراح خطرة.

ونعت حركة حماس شهيدها المطارد المجاهد التميمي من بلدة عناتا بالقدس المحتلة، وأكدت على أن هذه العملية الجديدة، واستبسال البطل التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال، يثبت أركان ثورة شعبنا ضد الاحتلال المجرم، ويبعث برسالة التحدي له من قلب القدس.