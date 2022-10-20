الاحتلال يفرج عن الطالب خالد الجعبري بعد 6 سنوات من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الطالب في جامعة النجاح الوطنية خالد الجعبري (26 عاما)، بعد 6 سنوات من الاعتقال.

واعتقل الأسير المحرر خالد الجعبري من بلدة اليامون في مدينة جنين، بتاريخ 22/10/2016 على حاجز عسكري مفاجئ بين مدينتي نابلس وطولكرم.

وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم حكما جائرا بالسجن لمدة 6 سنوات بحق الأسير الجعبري، بتهمة الانتماء لحركة حماس ومقاومة الاحتلال.

ومن الجدير بالذكر أن خالد الجعبري، طالب في قسم الفقه والتشريعي في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية، واعتقلته قوات الاحتلال وكان في فصله الجامعي الأخير وحال الاعتقال بينه وبينه تخرجه.

والجعبري معتقل سياسي سابق، عانى من الاعتقالات السياسية الظالمة لدى أجهزة أمن السلطة، ومن سياسة الباب الدوار بين الاعتقالات السياسية لدى السلطة والاعتقالات لدى الاحتلال.

وتقدمت الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح الوطنية بأحر التهاني والتبريكات إلى الطالب في كلية الشريعة خالد الجعبري وذلك بمناسبة الافراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 6 سنوات.

وعبر سنوات عانى مئات طلبة الجامعات في الضفة الغربية المحتلة من الاعتقالات المتكررة لدى الاحتلال أو السلطة أو كليهما، والتي أدت للحيلولة بين إكمال دراستهم وتخرجهم أسوة بزملائهم الطلبة.