الأوقاف بغزة توضح ما يتم تداوله حول أزمة المقابر

نشرت وزارة الأوقاف بغزة مساء اليوم، توضيحاً حول ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن غزة ستواجه أزمة مقابر بعد عام من الآن.

وقالت الوزارة إن مضمون الأمر جاء خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الأوقاف مع النخب المجتمعية والإعلامية حول الرؤية المستقبلية لوزارة الأوقاف.

وأضافت: "كان الحديث يدور حول المقبرة الشرقية في غزة والتي شارفت على الانتهاء خاصة وأن المساحة المتبقية تكفي لمدة عام إلى عام ونصف".

وبينت الوزارة أن الحديث كان يتمحور حول الحاجة لتعزيز ثقافة المجتمع في التعامل مع المقابر بشكل يتناسب مع تضاؤل الأراضي في غزة.

وقالت: "يجري العمل على توفير قطعة أرض خاصة بمحافظة غزة مع الجهات المختصة ممثلة بسلطة الأراضي والحكم المحلي".