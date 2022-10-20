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^200 مثال: غزة العزة

رابط فحص المسجلين للعمل التصاريح بالداخل المحتل (إسرائيل)

رابط فحص المسجلين للعمل التصاريح بالداخل المحتل (إسرائيل)
رابط فحص المسجلين للعمل التصاريح بالداخل المحتل (إسرائيل)

غزة-الرسالة نت

رابط فحص المسجلين للعمل التصاريح بالداخل المحتل (إسرائيل).. أعلنت وازرة العمل في قطاع غزة سابقًا عن رابط جديد للاستعلام عن العمل في الداخل المحتل.

وقالت الوزارة إنه يمكن الفحص من خلال الرابط الجديد، وهو عن طريق نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.

رابط فحص تصاريح العمل

وأشارت الوزارة إلى أن النظام الجديد يكون عن طريف تحديد الدور عبر 5 مجموعات لكل مجموعة لون محدد.

وبينت أن كل لون من المجموعة، يعكس الدور للمتقدم بالطلب التصريح، أي أن اللون يعكس مدى اقتراب الحصول على الدور في تصريح العمل.

وتعكس الألوان الخمسة التالي:

  • الأخضر "سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة".
  • الأصفر "سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية".
  • البرتقالي "الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط".
  • الأحمر "الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد".
  • الأسود "الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح".

تحديث أسماء التصاريح كل 3 أشهر

وأكدت وزارة العمل بأنها ستحدث بيانات التصاريح الخاصة لكل فرد كل 3 أشهر في العام مرة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن تحدثيها المقبل سيكون مطلع العام الجديد 2023، موضحة أنه بإمكان من يرغب بتسجيل ولم يسجل من قبل القيام بذلك.

بينما أوضحت أنها أعطت الأولوية للحصول على تصاريح لأًحاب لأصحاب السجلات التجارية الغير حقيقية "المرمزة".

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وأكد انتهائها من خلال بهذه الخطوة من الملفات الخاصة بالعامين 2019 و2020، بعد أن تمكنت من ترشيحها للحصول على التصاريح بالكامل خلال ما سبق من دفعات.

لمن الحق في الحصول على تصاريح

وبينت الوزارة إلى أنها منحت الأولويات أيضًا لكل من أغلق أو انسحب من سجله التجاري، ثم عادوا بالانضمام لها خلال السنوات الماضية.

وأوضحت الوزارة على أنها لن تمنح الأولوية لأي ملفات سيقوم أصحابها بالتغيير فيها فيما بعد، لأنها انتهت

مبينة أنها ستتعامل مع أصحاب السجل التجاري التي تمت تسويتها كمثل أي مواحد يسجل حديثًا دون وجود أولويات لهم.

وأكدت الوزارة أنها متفهمة لأوضاع غزة المعيشية، وصعوبة الحالة لأبناء شعبنا، ولهذا تشدد على أنها لا تتعامل مع أي حالة خارج نطاق النظام.

وبينت أنها تتعامل مع جميعا لحالات بسواسية حتى لا يطال الظلم أي مواطن.

اقرأ المزيد:  الاستعلام عن دور المسجلين للعمل التصاريح بالداخل المحتل (إسرائيل)

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270181

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