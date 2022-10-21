مستوطنون يختطفون طفلة مقدسية ويعتدون عليها بالضرب

عثر فجر اليوم الجمعة على الطفلة المقدسية نورهان الصياد 14 عاماً، بعد اختطافها من قبل المستوطنين والاعتـداء عليها بالضرب المبرح.

وأفادت عائلة الطفلة الصياد أن الطفلة اختفت آثارها عصر يوم أمس الخميس بعد ذهابها لمحل تجاري في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

ولاحظ شهود عيان وجود حافلة في منطقة اختفاء الطفلة في بلدة الطور بالعاصمة المحتلة، تبين لاحقاً أنها تعود لمستوطنين.

وقد رفضت سلطات الاحتلال الاستجابة لدعوات أهالي الطور بالبحث عن الطفلة الصياد أو مراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة في البلدة.

واحتشد الأهالي أمام مركز لشرطة الاحتلال في الطور احتجاجًا على إهماله في البحث عن الطفلة المفقودة لأكثر من 7 ساعات.

وشكل أهالي الطور لجاناً للبحث على الطفلة نورهان في مناطق القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك.

وسبق أن اختطف المستوطنون الطفل المقدسي محمد أبو خضير ثم أحرقوه في 2 يوليو 2014، وقد عثر على جثته في أحراش دير ياسين.