حمادة: عمليات المقاومة بالضفة رسالة واضحة بأن شعبنا لن يسمح بتدنيس الأقصى

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن كل عمليات المقاومة التي حدثت في الضفة لها دلالات ورسالة واضحة بأن اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى لن تستمر.

وبين حمادة أن ما يحدث في القدس على وجه الخصوص هو تصاعد لأشكال المقاومة ضد المحتل الصهيوني، من مواجهات يومية، وانتفاضة حقيقة مع قوات الاحتلال.

وأكد أن كل وسائل الانتفاضة من حجارة ومفرقعات نارية، تُشكل خطرًا حقيقيًا على قوات الاحتلال، والشعب الفلسطيني مُصر على مواجهة المحتل حتى دحره.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى للسيطرة على المسجد الأقصى وفرض سيادته، ولكن المقاومة له بالمرصاد.

وأضاف: "نشهد عمليات مقاومة مشرفة في مدن الضفة والقدس المحتلة، والشعب الفلسطيني مُلتف حول خيار المقاومة".

وأوضح أن ما تم تحقيقه في معركة سيف القدس من وحدة الشعب الفلسطيني سيستمر في مدن الضفة المحتلة.