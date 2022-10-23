من هو الشهيد القائد تامر الكيلاني؟، استشهد فجر اليوم الأحد، تامر كيلاني، أحد قادة مجموعات "عرين الأسود" بانفجار عبوة ناسفة داخل البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

والشهيد تامر زيد الكيلاني، يبلغ من العمر 33 عاما، من سكان حي جبل فطاير في نابلس، وهو متزوج وأب لطفلين، ولد يبلغ من العمر عاماً ونصف، وبنت (5 شهور)

والشهيد أسير محرر أمضى سابقا في سجون الاحتلال 8 سنوات، بتهمة الانتماء للذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وزعم الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تامر الكيلاني كان مسؤولا عن سلسلة من العمليات في الأشهر الأخيرة، من بينها أنه يقف خلف إرسال محمد الميناوي، الذي اعتقل في يافا قبل أكثر من شهر وكان ينوي تنفيذ عملية إطلاق نار في قلب تل أبيب.

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الشهيد القائد تامر الكيلاني

ويقف خلف عمليات إطلاق نار على قوات الجيش في منطقة نابلس، وخطط لهجوم بعبوة في محطة وقود في كدوميم (تم تحييدها)، ويقف خلف إلقاء عبوة على قوات الجيش، وعبوة ناسفة وضعت بالقرب من حفات جلعاد وغيرها.

وأفادت وسائل إعلام (إسرائيلية) بأن الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) رفعت حالة التأهب للدرجة القصوى، للتصدي لموجة من الرد المتوقع من الجانب الفلسطيني، في أعقاب اغتيال تامر الكيلاني.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الشهيد والأسير المحرر المقاتل تامر كيلاني، أحد قادة مجموعات عرين الأسود في مدينة نابلس، الذي استشهد فجر اليوم إثر عملية اغتيال بالبلدة القديمة بالمدينة.

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وجاء في بيان النعي "سطر رفيقنا المغوار بطولاته عبر صولات وجولات في ميادين النضال والمواجهة، حيث كان رفيقنا المناضل في طليعة المشتبكين مع الاحتلال، وأحد أشرس مقاومي البلدة القديمة وأسدا من أسود عرينها".

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن عملية اغتيال الشهيد تامر كيلاني، لن تفلح بأن توقف المد الثوري الذي ساهم الشهيد البطل في إطلاقه جنبا إلى جنب مع إخوته ورفاقه المشتبكين، بل سيكون الرد عبر المزيد من تصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال في كل الجبهات والمحاور والضرب بيد من حديد على كل العملاء والخونة والمندسين، حسب ما جاء في بيان النعي.