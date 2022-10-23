طقس فلسطين.. هل ستمطر في فلسطين اليوم؟، قالت الأرصاد الجوية أن انخفاضاً طفيفاً سيطرأ على درجات الحرارة ويبقى الجو خريفياً لطيفاً في ساعات النهار ويكون الطقس معتدلاً الى أبعد مدى.

ومن المتوقع مع ساعات المساء والليل أن يصبح الجو منعشاً إلى أبعد مدى مع نسمات هواء باردة نسبياً الى باردة في المناطق الجبلية.

طقس فلسطين.. جو غائم جزئي وماطر

أما غداً الإثنين فيكون الجو غائم جزئي وماطر، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية نموذجية نهاراً. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق الداخلية والساحلية من البلاد. مع المساء يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد. والله تعالى أعلى وأعلم.

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تكون دون المعدل السنوي لشهر تشرين الأول بنحو ثلاثة درجات مئوية، ويسود جو غائم جزئي في مختلف المناطق مع فرصة سانحة لبعض الزخات المطرية على بعض المناطق بمشيئة الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم.