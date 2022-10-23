جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد رابي الرابي

شيعت الجماهير الفلسطينية في قلقيلية ظهر اليوم الأحد جثمان الشهيد رابي عرفة الرابي 32 عاماً الذي ارتقى يوم أمس إثر إصابته برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شمال المدينة.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى إلى منزل عائلة الشهيد في مدينة قلقيلية، ومن ثم الصلاة على جثمانه في مقبرة السوق قبل مواراته الثرى في مقبرة المدينة.

ورفع المشيعون أعلام فلسطين ورايات حركة حماس ولف رأس الشهيد بالعصبة الخضراء وسط هتافات مطالبة بالثأر، والانتفاضة في وجه المستوطنين وقوات الاحتلال.

كما هتف المشاركون في التشييع لحركة حماس وكتائب القسام والقائد محمد الضيف، ووجهوا التحية لأبطال عرين الأسود.

ودعا المشيعون لثورة عارمة في الضفة الغربية وتصعيد العمليات الفدائية وحماية المسجد الأقصى.

وكان من المفترض أن يعقد الشهيد الرابي قرانه الجمعة القادم، لكن جنود الاحتلال أردوه برصاصة في الرأس.

وزفت حركة حماس شهيدها الرابي قائلة إن على الاحتلال أن ينتظر المزيد من المقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا.