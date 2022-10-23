طقس فلسطين.. زخات أمطار غزيرة ورعدية

يتأثر طقس فلسطين بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث من المتوقع هطول زخات مطرية مصحوبة بالرعد.

ووفقًا للراصد الجوي ليث العلامي، فإن الفرصة تبقى مهيئة للأمطار غدا الأثنين، فوق مناطق متفرقة من فلسطين.

وبين أنها قد تكون الزخات المطرية غزيرة في بعض الأحين، وأيضًا هنا فرصة لامتدادها لتشمل كافة المناطق الفلسطينية.

الراصد الجوي ليث العلامي يتوقع هطول أمطار فوق الأراضي الفلسطينية ليلة الأحد وصباح الاثنين#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/LksKVKRqEx — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 23, 2022

تفاصيل طقس فلسطين

وأوضح ليث العلامي، أن هناك فرق بين حالات عدم الاستقرار الجوي والمنخفضات الجوية، مشددًا أن مثل هذه الفروقات لا تكون فقط في المصطلحات.

وبين أن الفريق يظهر على أرض الواقع كما حدث اليوم الأحد من حالة عدم الاستقرار الجوي.

وبين أن من لاحظ التوقعات التي تحدث بها عن عدم استقرار الجو وهو كتالي: أن الأمطار هطلت في مناطق متفرقة ومختلفة ولا يمكن حصرها في الجنوب أو الوسط أو الشمال.

مبينًا أن السبب في ذلك أن الأمطار وهطولها يعتمد على تطورات السحب محليًا، وفقًا للمنطقة التي تحظى بها دون غيرها، وليس كحالة منتظمة.

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أمثلة على عدم استقرا الطقس

وضرب الراصد العلامي، أمثلة على حالات عدم استقرار الطقس، وقال إن الأمطار الرعدية خطلت اليوم على أحياء بمحافظات الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله ونابلس وجنين ، ولكن في ذات الوقت بقيت بعض مناطق هذه المحافظات بدون أمطار وكأنها في عالم آخر.!!

وأضاف: "حيث سجلت على سبيل المثال بلدات في غرب الخليل وبيت لحم والقدس كميات امطار تجاوزت 15 ملم ووصلت لـ20 ملم".

وقال إنه "كذلك الأمطار لم تهطل في قطاع غزة". !

وأكد أن هذا السبب أيضاً في مثل هكذا حالات يضطر إلى تجنب الرد على سؤال "كيف وضع منطقتي الفلانية" لو أنها منخفض جوي كلاسيكي الجواب سيكون سهلاً".

ملخص الحالية الجوية الفلسطينية

ووضع العلامي ملخصا للحالة الجوية، وقال: نحن بدءاً من عصر اليوم تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة/اضطراب وتقلب جوي، علمياً لا يُمكن تحديد أماكن هطول الأمطار (غير منتظمة المكان/الحدود الجغرافية).

وبالنسبة إلى التوقعات أضاف العلامي: "فتبقى الفرصة مهيأة هذه الليلة وخلال نهار يوم غد الاثنين لهطول زخات من الأمطار فوق مناطق متفرقة أيضاً، قد تكون غزيرة ورعدية في بعض الأحيان".

وختم قوله: "نسأل الله ان تشمل الأمطار فيما تبقى من هذه الحالة بقية المناطق التي لم يشملها المطر".

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