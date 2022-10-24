النخالة: السلطة تحولت إلى أجهزة أمنية تخدّم الاحتلال

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: "إن السلطة تحولت إلى أجهزة أمنية تخدّم الاحتلال (الإسرائيلي) بمقابل مادي.

وأضاف النخالة خلال حوارٍ خاص مع قناة الجزيرة: "إن رئيس السلطة عباس تبنى "سلاما مفتوحا" مع الاحتلال على طريقة الزعيم الهندي المهاتما غاندي، وهو على قناعة تامة بأن الفلسطينيين لا يستطيعون مقاتلة الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال استولى في السنوات الأخيرة على جزء كبير من الضفة الغربية، في حين وصل عدد المستوطنين إلى أكثر من 800 ألف، و"المستوطنات هي عبارة مدن كاملة وشعبها مسلح".

وأوضح، أن الدول العربية التي كانت تدفع تمويل لمنظمة التحرير الفلسطينية باتت لا تجرأ على الدفع لا لسلطة محمود عباس بدون التوقيع الأميركي.

وتوقع النخالة أن تحدث هزة كبيرة داخل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في حال غياب عباس نتيجة الخلافات وعدم وجود برنامج سياسي آخر وعدم جدوى العملية السياسية.

وأكد النخالة أن عناصر وقواعد حركة فتح أصبحوا غير مؤمنين بمشروع السلطة الحالية.