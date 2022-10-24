المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 .. رابط الفحص الاستعلام الحكومي ، لا يزال المواطنين في قطاع غزة يبحثون عبر محركات البحث قوقل عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية لشهر أكتوبر 2022.



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المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

وينتظر المستفيدين من المنحة في قطاع غزة، إعلان اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة صرف المنحة القطرية وذلك عن شهر 10.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

وكشفت عزيزة الكحلوت المتحدة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، السبت، عن الموعد المحدد لصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المستفيدة.

وأوضحت الكحلوت أنه سيجري الإعلان عن صرف المنحة القطرية شهر 10 خلال الأيام القادمة بعد أن يتم ارسال رسائل المنحة للمستفيدين منها خلال الساعات القادمة على أبعد تقدير.

كما ولفتت إلى أنه سيتم صرف المنحة القطرية لأكثر من 100 ألف مستفيد من العائلات المستورة في قطاع غزة، ومن تنطبق عليهم شروط صرف المنحة القطرية قبل نهاية الأسبوع.

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

حيث من المتوقع أن يتم تفعيل رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار خلال الساعات القادمة، على أن يجرى صرفها خلال يوم الأحد على أبعد تقدير، وقيمتها 310 شيكل.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 الاستعلام الحكومي أضغط هنا :





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